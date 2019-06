Canopy Growth : La valeur du jour à Wall Street - CANOPY GROWTH redescend sur terre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Canopy Growth cède plus de 7% à 40,43 dollars, pénalisé par des résultats trimestriels décevants, et ce malgré la légalisation du «pot» récréatif au Canada. Le groupe a creusé ses pertes au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2018/2019, pénalisé par des éléments exceptionnels. La perte nette du premier production canadien de cannabis a atteint 323,4 millions de dollars canadiens, ou 98 cents par action, contre 54,4 millions un an plus tôt. Plus de 130 millions de ces pertes sont liés à la hausse du titre au regard de la valorisation de ses obligations convertibles.Pour autant, le spécialiste des loisirs récréatifs a accusé une perte opérationnelle de 174,5 millions.Le chiffre d'affaires hors taxe a été multiplié par plus de trois à 941,1 millions.