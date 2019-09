Capelli : 02.09.2019 Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Mixte du 24 septembre 2019

CAPELLI

Société anonyme au capital de 15.139.197,72 euros

Siège social : 43 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS

306 140 039 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 24 SEPTEMBRE 2019

Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En sus des propositions contenues dans notre rapport de gestion figurant dans le rapport financier annuel, nous soumettons à votre approbation, un certain nombre de résolutions complémentaires, à savoir :

1 - AUTORISATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN VUE DE LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS (9E RESOLUTION).

Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale du 24 septembre 2018 a autorisé le Conseil d'Administration de notre Société à mettre en place un programme de rachat par la Société de ses propres actions, et que cette autorisation a été accordée pour une durée de dix-huit (18) mois.

Nous vous proposons de renouveler dès maintenant cette autorisation.

Aussi, conformément aux dispositions de l'article L. 225-209 du Code de commerce, nous soumettons à votre approbation l'autorisation de conférer au Conseil d'Administration la possibilité de procéder à l'acquisition d'un nombre d'actions propres représentant jusqu'à dix pour cent (10%) du capital social.

Les achats, cessions ou transferts de ces actions pourraient être effectués à tout moment et par tous moyens, en une ou plusieurs fois, sur le marché ou hors marché, y compris par des transactions de blocs et par des opérations optionnelles, et également en période d'offre publique. La part maximale du programme de rachat pouvant être effectuée par voie d'acquisition ou de cession de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d'actions autorisé.

Le prix unitaire net d'achat maximum ne pourrait excéder soixante-dix (70) euros, hors frais et commissions, ce prix étant en outre fixé sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la Société et réalisés dans les conditions légales et réglementaires.