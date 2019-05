Capelli : 29.05.2019 Capelli, Chiffre d'affaires annuel de 187M, en hausse de plus de 15%

semestre 2018, le cabinet de conseil EY accompagne le Groupe dans la mise en œuvre des actions définies dans le cadre d'un audit réalisé. Les mesures engagées depuis plusieurs mois portent principalement sur l'organisation pour une plus grande efficience opérationnelle et l'optimisation des flux et sur le renforcement des équipes managériales accompagnées de mise en place d'outil de gestion intégrant toutes les fonctions du groupe.

Sur 12 mois, CAPELLI enregistre un chiffre d'affaires de 187 M€, en hausse de 17% hors activité lotissements et confirme à nouveau sa capacité à surperformer le marché de la promotion immobilière. En France, l'activité Promotion affiche une progression de 19% à 119,0 M€. Le Luxembourg confirme son potentiel avec une hausse de 29% à 62,3 M€. Dotée d'une nouvelle équipe et d'un nouveau manager depuis 12 mois, la Suisse accélèrera sa croissance en 2019-2020.

Plus de 70 opérations sont actuellement en cours de montage représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 1,5 milliard d'€.

Communiqué du 29 mai 2019

Grâce aux actions structurantes menées en 2018-2019, qui seront finalisées sur le premier semestre de l'exercice 2019-2020, le Groupe CAPELLI confirme ses ambitions de croissance avec en ligne de mire l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 300 M€ en 2020.

Cette ambition est soutenue par une stratégie s'appuyant sur des axes de diversification qui sécurisent le modèle de développement :

Diversification géographique : L'ile de France, le Rhône Alpes, le Luxembourg, le Grand Genève, les Hauts de France, l'Aquitaine et la Provence

L'ile de France, le Rhône Alpes, le Luxembourg, le Grand Genève, les Hauts de France, l'Aquitaine et la Provence Diversification produits : immeubles, Villa Duplex, résidences seniors, étudiantes, résidences de tourisme et affaires, réhabilitation ;

immeubles, Villa Duplex, résidences seniors, étudiantes, résidences de tourisme et affaires, réhabilitation ; Diversité clients : propriétaires occupants, investisseurs personnes physiques, investisseurs institutionnels, bailleurs sociaux.

Prochaine publication : Résultats 2018-2019, le 26 juin 2019 après bourse.

Prochaine réunion : le 27 juin 2019 à 10h à la SFAF, 135 Boulevard Haussmann, 75008 Paris

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie pour des propriétaires occupants, le groupe s'est concentré depuis 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique très soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code Isin : FR 0010127530 - Bloomberg CAPLI FP - Reuters CAPLI. PA

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Responsable financement et relations investisseurs

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 - www.groupe-capelli.com

Edifice Communication

Nathalie Boumendil - Relations Investisseurs - +33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie@edifice-communication.comSamuel Beaupain - Relations Presse - +33 (0)6 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com

Lexique

Backlog : Le backlog correspond à la somme des réservations en portefeuille dans le Groupe et des lots vendus (acte notarié passé) sur l'exercice en cours, multiplié par leur prix de vente HT. Le backlog représente le chiffre d'affaires potentiel sur l'exercice en cours et les suivants. En effet, compte tenu du processus de vente, une réservation peut se transformer à une échéance allant de 3 à 18 mois. Gearing : Endettement net consolidé sur fonds propres consolidés.

3