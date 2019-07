C'est dans un quartier en pleine transformation, aux portes de Melun et à 30 minutes de Paris, que le promoteur immobilier Capelli lance la résidence Charles & Lys, un complexe résidentiel moderne de 115 appartements.

A l'heure de la mobilité, un quartier où il fait bon vivre

Voisine de Melun, la Rochette et de Le Mée-sur-Seine, la ville de Dammarie-Lès-Lys (77) offre aux franciliens un cadre de vie très agréable à 30 minutes de Paris en train (RER D et Transilien R).

Imaginé dans un quartier pavillonnaire en pleine rénovation, disposant de toutes les commodités et bénéficiant d'une vie associative et culturelle intense, la résidence Charles & Lys s'intègrera parfaitement à l'environnement dynamique local.

Des prestations de qualité et un cadre de vie favorisant un équilibre parfait entre vie privée et convivialité

Composée de 115 appartements au sein de 4 unités résidentielles de 4 étages, la résidence Charles & Lys allie architecture urbaine et élégance avec des jardins, terrasses, balcons et loggias pour favoriser le bien-vivre. Les résidents pourront ainsi profiter d'un cadre de vie exceptionnel au cœur d'une ville où la Seine, les espaces verts et boisés occupent la moitié de l'espace communal.

L'architecture de ce projet imaginée par Atelier 77 propose une hauteur raisonnée et une écriture contemporaine pour s'insérer harmonieusement dans le paysage urbain.

Un porche à double hauteur donne sur un cœur d'îlot verdoyant et ensoleillé et une grille veille à la tranquillité des lieux. La résidence bénéficie d'un parking extérieur et en sous-sol ainsi que de plusieurs locaux sécurisés pour les 2 roues.

Du studio cosy au prestigieux 4 pièces traversant, tous les appartements bénéficieront d'une décoration sobre aisément personnalisables. Tous les biens satisfont aux normes les plus exigeantes du confort moderne et des performances environnementales (valorisation de la lumière naturelle et des apports solaires, isolation thermique et phonique, qualité de l'air, …) pour des dépenses énergétiques maîtrisées.

