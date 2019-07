Capelli : EVIDENCE, UN PROGRAMME HAUT DE GAMME SIGNÉ CAPELLI AU COEUR DU QUARTIER DE MONCHAT Á LYON (69)

C'est au cœur du quartier très prisé de Monchat dans le 3ème arrondissement de Lyon que le Groupe CAPELLI, promoteur immobilier européen, lance la commercialisation d'un programme immobilier d'exception baptisé « Evidence » et composé de 12 appartements de haut standing.

Ensemble immobilier haut de gamme, « Evidence » est une résidence sécurisée et intimiste située à proximité du quartier de Montchat. Ce lieu a su garder son caractère de village en mêlant maisons de villes et petites résidences, tout cela à deux pas des principaux points d'intérêts de la métropole.

Au cœur d'un environnement paisible, « Evidence » propose 12 appartements aux très belles prestations, répartis entre 2 bâtiments de 2 et 3 étages reliés entre eux par des passerelles métalliques. Cette césure entre les constructions est aménagée en rez-de-chaussée par une petite place commune qui dessert les halls des bâtiments et l'escalier du sous-sol, le tout donne un caractère contemporain à l'ensemble.

Conçue pour apporter un maximum de lumière et de bien-être à ses occupants, la résidence offre de multiples surfaces allant du studio au 4 pièces. La plupart des logements cultive un caractère d'exception avec de spacieux duplex en rez-de-chaussée bénéficiant d'une entrée indépendante et d'un jardin d'accueil sur l'avant mais aussi d'une terrasse et jardin sur l'arrière, d'appartements en attique avec terrasse au dernier étage ou de penthouses avec escalier intérieur donnant sur un toit terrasse protégé par des jardinières.

Les jardins de la résidence ont été pensés avec un soin tout particulier pour s'intégrer parfaitement au cadre intimiste qui caractérise le quartier. L'organisation du stationnement en sous-sol permet de libérer, sur la rue et en façade arrière, des jardins privés séparés par de belles haies composées de cépées d'arbres de Judée, d'érables champêtres, de chênes de Hongrie, …

Ce projet immobilier, dont les premières livraisons sont attendues pour le 2ème semestre 2021, représente un chiffre d'affaires potentiel de 6 millions d'euros et démontre le savoir-faire de Capelli en matière d'immobilier de haut standing.



À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie pour des propriétaires occupants, le groupe s'est concentré depuis 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique très soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530 – Bloomberg CAPLI FP – Reuters CAPLI. PA https://capelli-immobilier.fr

Contacts

Nathalie Boumendil - Relations Investisseurs - +33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie@edifice-communication.com

Samuel Beaupain - Relations Presse - +33 (0)6 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com

