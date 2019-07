Emmanuèle Berdah a été nommée Directrice de l'Agence Ile-de France du Groupe CAPELLI. Elle a pris ses fonctions à compter du 1er mai 2019 et sera en liaison directe avec Philipe Cayol, Directeur Général du Logement France.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Emmanuèle au sein de nos équipes. Son expertise dans le domaine de l'immobilier, sa capacité éprouvée à exécuter des stratégies de développement dynamiques et mener des opérations complexes en lien avec les pouvoirs publics, sont autant d'atouts à l'heure où notre Groupe aborde une nouvelle phase de son histoire. Ces douze derniers mois, CAPELLI s'est structuré de façon à consolider ses fondamentaux et ainsi gérer sereinement la forte croissance attendue. Le recrutement d'Emmanuèle, dans une région clé pour le Groupe, illustre cette volonté, » a commenté Christophe CAPELLI, Président Directeur Général du groupe CAPELLI.



Biographie

Emmanuèle Berdah a une expérience de plus de vingt ans dans le domaine de la promotion immobilière. Elle commence sa carrière en 1991 au sein du Groupe Eiffage puis du Groupe Soferim (1998) avant d'intégrer Bouygues Immobilier en 2005 où elle occupera notamment le poste de Directrice des Grands Projets Ile-de-France. En 2013, elle crée la Direction régionale Ile-de-France Nord et Ouest du Groupe Pichet. Depuis 2015, elle occupait le poste de Directrice territoriale Ile-de-France grande couronne au sein du groupe BPD Marignan où elle élaborait la stratégie de développement et pilotait une business unit composée d'une trentaine de collaborateurs.

Emmanuèle Berdah est ingénieur ESTP - sections Travaux Publics, option Management International (1989) et titulaire du Mastère en Intelligence Marketing de HEC (1990). Elle a complété sa formation en 2017 par un MBA de management stratégique (EM Lyon, 2017).

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie pour des propriétaires occupants, le groupe s'est concentré depuis 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique très soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530 – Bloomberg CAPLI FP – Reuters CAPLI. PA

