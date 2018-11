Capelli : bondit après son point d'activité semestriel

15/11/2018 | 14:18

Capelli bondit de près de 14% après l'annonce d'un chiffre d'affaires au titre de son premier semestre 2018-19 en croissance de 32% à 82,6 millions d'euros, avec des progressions de 13% en France et surtout de 69% à l'international.



Le backlog, indicateur de la croissance à venir, progresse de 41% et atteint un niveau record de 414 millions d'euros, ce qui lui permet de réaffirmer ses objectifs 2018-19 avec une progression du chiffre d'affaires supérieure à sa croissance historique.



Capelli confirme ses objectifs à court et moyen terme avec en ligne de mire l'objectif de dépasser les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2020, grâce à une stratégie s'appuyant sur des axes de diversification.



