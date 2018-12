Capelli : confirme ses ambitions à horizon 2020

12/12/2018 | 18:11

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Capelli atteint 82,6 millions d'euros au 1er semestre 2018/2019, en croissance de 32% comparé au premier semestre de l'exercice précédent.



La marge brute du groupe atteint 23% du chiffre d'affaires, et le résultat net part du groupe progresse de 62% pour s'afficher à 2,5 millions d'euros.



'Grâce à la visibilité que lui confèrent son backlog et la dynamique de chacune de ses implantations, le Groupe CAPELLI confirme ses ambitions à court et moyen terme avec l'objectif des 300 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2020', indique Capelli.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.