Capelli : programme résidentiel à Aubervilliers

Capelli fait part d'un programme immobilier résidentiel à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, en co-promotion avec Eurasia Groupe et portant sur 100 logements composés majoritairement d'appartements de deux à cinq pièces.



Cet ensemble immobilier comprendra également deux locaux à destination d'activités libérales sur environ 181 mètres carrés de plancher en rez-de-chaussée. Les copropriétaires disposeront de stationnements en sous-sol, local à vélo et emplacements deux roues.



Ce programme sur 7.008 m2 de plancher, agrémenté en son centre d'espaces verts répartis sur 863 m2, représente un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros. Le lancement des travaux devrait débuter en décembre 2018 pour une livraison en 2020.



