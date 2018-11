Capelli : projet de résidence à Amiens

23/11/2018 | 08:26

Capelli annonce le lancement d'un nouveau projet de programme immobilier baptisé 'Garden District' à Amiens, dans le quartier Saint-Honoré-Jeanne d'Arc, à deux pas du campus universitaire de Picardie 'Jules Vernes'.



Cette résidence sera composée de 73 appartements T1 à T4 sur une surface de 4.049 m2 de plancher. Deux commerces pourront également s'installer en rez-de-chaussée sur 398 m2 et les résidents bénéficieront de 82 places de parking en sous-sol ou en semi-enterré.



La commercialisation débute à compter de ce 24 novembre avec un lancement des travaux prévu sur le second semestre 2019 pour une livraison au cours du premier trimestre 2021. Cet ensemble immobilier représentera un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.



