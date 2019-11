''Capelli : Cap sur le milliard d'euros de chiffre d'affaires''

Géré par deux frères de 47 et 36 ans devenus il y a peu les seuls actionnaires familiaux avec les trois quarts du capital, Capelli marque le pas sur le semestre après avoir affiché une croissance annuelle moyenne de 28% depuis l’exercice 2013/14. Il annonce tout de même une croissance de l'ordre 30% pour l’exercice. Les résultats à venir début décembre devraient refléter cet effet de saisonnalité et les efforts de structuration mis en place pour passer d’une PME à une ETI. Avec pour horizon le Top 8 de promoteurs en 2025. Entretien.

Christophe Capelli, qu’est-ce-qui fait la spécificité de votre groupe de promotion immobilière ?

"Notre ADN familial. Mon père, qui a créé l’entreprise en 1976, nous a tout appris avant de nous laisser la direction en 2005. Cette période coïncidait avec notre cotation au Marché Libre puis sur l’Euronext C. En 2008, nous avons décidé de faire évoluer notre modèle de lotisseur à promoteur. La raréfaction des terrains et les problématiques d’étalement urbain nous ont poussé à nous rapprocher progressivement des villes, avec une diversification croissante des produits puis des zones géographiques en allant à l’international à partir de 2013. Le tout afin de continuer de développer notre affaire tout en répartissant les risques inhérents aux cycles de l’immobilier. Aujourd’hui, notre offre de logements est diversifiée (petits et grands collectifs, Villa Duplex, locaux commerciaux et tertiaires, résidences étudiants et séniors, réhabilitation…), située en Île de France, Auvergne Rhône-Alpes, Hauts de France, Nouvelle Aquitaine, Provence Alpes Côte d’Azur ainsi que sur le Grand Genève et le Luxembourg. A travers nos 7 agences, nous nous adressons à des propriétaires occupants, investisseurs particuliers ou institutionnels et bailleurs sociaux. Voilà comment, partis du métier de lotisseur, avec la culture du développement et du terrain exacerbée que cela nous a forgé, nous avons monté des projets immobiliers de plus en plus conséquents et diversifiés. Nous nous complétons très bien avec mon frère : développeurs tous les deux, il est plutôt organisateur, et moi financier."

