Le Groupe CAPELLI poursuit son développement en Ile de France avec un programme immobilier à Aubervilliers, commune située au nord de Paris en Seine-Saint-Denis.

Ce programme résidentiel, en co-promotion avec EURASIA Groupe, porte sur 100 logements composés majoritairement d'appartements de 2 à 5 pièces. Cet ensemble immobilier comprendra également deux locaux à destination d'activités libérales sur environ 181 mètres carrés de plancher en rez-de-chaussée.

Les copropriétaires disposeront également de stationnements en sous-sol, local à vélo et emplacements 2 roues.

Le Groupe CAPELLI et EURASIA ont conçu un programme de grande qualité sur 7 008 mètres carrés de plancher agrémenté en son centre d'espaces verts répartis sur 863 mètres carrés. Il répond ainsi aux besoins des accédants recherchant un logement mais également des espaces de vie plus agréables et plus verts.

Ce programme immobilier représente un chiffre d'affaires de 30 M€. Le lancement des travaux devrait débuter en décembre 2018 pour une livraison en 2020.





À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie pour des propriétaires occupants, le groupe s'est concentré depuis 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique de plus de 30% s'appuie sur la qualité de ses 130 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530 – Bloomberg CAPLI FP – Reuters CAPLI. PA



À propos d'Eurasia Groupe

EURASIA Groupe est une société foncière qui acquiert du patrimoine immobilier en vue de le transformer et de le valoriser. Son portefeuille est composé essentiellement de locaux commerciaux, entrepôts, bureaux avec une diversification du patrimoine par l'acquisition d'un centre commercial. Ses actifs immobiliers situés essentiellement en Ile de France, et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris, lui permettent d'être un acteur foncier important et reconnu dans cette région.

Animées par une véritable culture commerçante, les équipes d'EURASIA intègrent l'ensemble des expertises dédiées pour valoriser son patrimoine (commercialisation, marketing, marketing digital, gestion).

EURASIA Groupe développe aussi sa branche de promoteur immobilier par l'intermédiaire de ses filiales.

Dans la région Nord, le Groupe devient un véritable acteur lié à la construction.

Coté sur Euronext GrowthTM Paris – Code Isin : FR0010844001– Bloomberg ALEUA FP – Reuters ALEUA.PA.



Contacts CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse – Responsable financement et relations investisseurs

Tel : 04 78 47 49 29 – www.groupe-capelli.com



Contacts EURASIA

Hsueh Sheng WANG – Président Directeur Général

Philippe ANDRE – Directeur Juridique

Tel : 01 48 39 21 61 – www.eurasiagroupe.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55093-capelli190918projetaubervilliers.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews