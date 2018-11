Communiqué du 23 novembre 2018



Depuis la création de son bureau à Lille, le Groupe CAPELLI accélère son développement dans la région des Hauts-de-France et annonce ce jour le lancement d'un nouveau projet de programme immobilier de 73 appartements dans la ville d'Amiens (80-Somme).

Située dans le quartier Saint-Honoré-Jeanne d'Arc, à deux pas du campus universitaire de Picardie « Jules Vernes », la résidence GARDEN DISTRICT a été imaginée par la jeune agence lilloise d'architectes Colfefy & Associés Architectes Urbanistes (CAAU). Elle privilégie l'optimisation des espaces de vie (jardins, terrains de boules, …), la performance énergétique et s'inscrit parfaitement par son architecture dans un quartier moderne et en mouvement.

GARDEN DISTRICT sera composée de 73 appartements du T1 à T4 sur une surface de 4 049 mètres carrés de plancher, deux commerces pourront également s'installer en rez-de-chaussée sur 398 m2.

Les résidents bénéficieront de 82 places de parking en sous-sol ou en semi-enterré.

La commercialisation débute à compter du 24 novembre 2018 avec un lancement des travaux prévu sur le 2ème semestre 2019 pour une livraison au cours du 1er trimestre 2021.

Cet ensemble immobilier de haute qualité représentera un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.



Situé à l'angle de la rue Professeur Cabrol et du boulevard Paré- 80 Amiens, GARDEN DISTRICT proposera : 3 T1, 44 T2, 22 T3, 4 T4.





À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie pour des propriétaires occupants, le groupe s'est concentré depuis 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique de plus de 30% s'appuie sur la qualité de ses 130 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530 – Bloomberg CAPLI FP – Reuters CAPLI. PA

Contacts

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse – Responsable financement et relations investisseurs

Tel : 04 78 47 49 29 – www.groupe-capelli.com

