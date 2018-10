L'Assemblée Générale annuelle des actionnaires de CAPELLI s'est réunie le 24 septembre 2018. Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées et notamment :

- La distribution d'un dividende en numéraire de 0,84 euro par action au titre de l'exercice clos le 30 mars 2018, soit un montant maximum distribuable de 1 859 199,72 euros. La mise en paiement interviendra le 16 octobre 2018.

- Le siège social du Groupe auparavant sis à Champagne au Mont d'Or (69) est transféré au 43 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.

- Enfin, la onzième résolution de l'Assemblée Générale a fixé les modalités d'un programme de rachat par la société de ses propres actions. Le Conseil d'Administration au regard des conditions de marché actuelles a décidé d'étudier la possibilité de mettre en œuvre ce programme.



À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie pour des propriétaires occupants, le groupe s'est concentré depuis 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique de plus de 30% s'appuie sur la qualité de ses 130 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530 – Bloomberg CAPLI FP – Reuters CAPLI. PA



Contacts

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse – Responsable financement et relations investisseurs

Tel : 04 78 47 49 29 – www.groupe-capelli.com

