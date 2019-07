Cap Gemini : Invest Securities confirme son conseil

31/07/2019 | 10:08

Invest Securities estime que le groupe a publié des résultats sur le 1er semestre 2019 robustes. Suite à cette annonce, le bureau d'études confirme son conseil à Neutre avec un objectif de cours de 107 E contre 104 E.



Le bureau d'analyses indique que la croissance organique reste dynamique à +4,7% au 2ème trimestre, en ligne avec les attentes, avec une accélération au Royaume-Uni et en France et un ralentissement en Amérique du Nord.



' Si l'EBITA S1 est solide à 797mE (+50pb sur la marge), les performances par zone sont contrastées, avec des hausses plus fortes qu'attendu au Royaume-Uni et en France et des reculs surprenant dans le Reste de l'Europe et l'Apac-Latam ' estime Invest Securities.



' D'autre part, nous avons appris lors de la conf call que CapGemini pourrait laisser Altran coté, ce qui ne facilitera pas la mise en place de synergies de coûts ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.