Capgemini : Barclays Capital n'est plus à l'achat

06/12/2018 | 10:57

Barclays Capital a dégradé ce matin sa recommandation sur le titre de l'ESN française Capgemini, sur laquelle il n'est plus à l'achat : sa position sur l'action revient de 'surpondérer' à 'pondération en ligne'.



'Globalement comme en Europe, les prévisions de la croissance du PIB ont été revues à la baisse, ce qui aura un impact direct sur les budgets consacrés aux systèmes d'information', argumente une note de recherche. Certes, l'effet ne sera pas immédiat : le secteur étant tardif relativement au cycle économique, cette 'modération de la croissance ne sera sensible qu'à la fin de l'année 2019 avant de produire un effet plus prononcé en 2020', estime Barclays Capital.



Quoi qu'il en soit, les analystes ont abaissé leurs prévisions de bénéfices par action du secteur de 3,6% au titre de 2019, avant 6,7% en 2020. Bien que les titres de ce compartiment aient déjà perdu du terrain, 'ils continuent d'intégrer une prime, alors que tel n'était pas le cas lors des précédents retournements', peut-on lire.



Barclays Capital dégrade donc Capgemini et Hexagon, en ne restant acheteur ('surpondérer') que sur des valeurs jugées plus défensives comme Atos, Avast, Aveva, ou SAP.





