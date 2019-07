Capgemini : Credit suisse relève sa cible à 140 euros

05/07/2019 | 11:02

Credit suisse a mis à jour sa position sur le dossier Capgemini, après que l'ESN française a annoncé un prochaine OPA sur Altran, et avant les comptes semestriels attendus le 30 juillet. Toujours à l'achat ('surperformance'), les analystes ont relevé leur objectif de 130 à 140 euros, soit un potentiel de hausse de 23%.



'Les investisseurs semblent frustrés par l'anticipation selon laquelle la croissance n'accélérera probablement pas au 2ème trimestre', indique une note. Mais il s'agit selon Credit suisse d''une opinion à courte vue', puisque la tendance devrait s'améliorer au 2ème semestre, soutenue par une base de comparaison favorable.



De plus, 'le rapprochement envisagé avec Altran est judicieux d'un point de vue stratégique, et devrait soutenir la ré-appréciation du titre', indique une note.





