Capgemini : Morgan Stanley reste à 'surpondérer'

23/07/2019 | 10:38

Morgan Stanley réitère son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 126 euros sur Capgemini, se disant toujours positif sur l'acquisition d'Altran, ses hypothèses mises à jour suggérant 'une relution du BPA d'environ 26-28%'.



'Nous pensons que les inquiétudes autour d'une hausse de prix potentielle sont exagérées et avec des attentes basses du marché pour la croissance organique du deuxième trimestre, nous sommes positifs avant les résultats du 30 juillet', ajoute le broker.



