Capgemini : Oddo BHF passe à 'achat'

Oddo BHF relève sa recommandation sur Capgemini à 'achat' avec un objectif de cours de 125 euros, mettant en avant de 'bons fondamentaux mal valorisés' pour le groupe de services informatiques et un rapprochement avec Altran jugé 'attractif'.



S'il reconnait que cette opération 'devrait surprendre le marché par son ampleur', le bureau d'études estime qu'elle 'revêt un intérêt stratégique certain, et est réalisée à bon prix tout en permettant de générer des synergies pour un risque d'intégration limité'.



'Hors cette acquisition, le titre paraissait déjà attractif au cours actuel', ajoute l'analyste, pointant des multiples 'inférieurs aux pairs ayant une croissance organique de +5% alors que la croissance organique devrait à nouveau accélérer à partir du troisième trimestre'.



