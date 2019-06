Capgemini : UBS agréablement surpris par le rachat d'Altran

25/06/2019 | 10:00

Réagissant à l'annonce d'un rachat, moyennant environ cinq milliards d'euros en valeur d'entreprise, d'Altran par Capgemini, UBS a confirmé ce matin son conseil d'achat sur le titre 'Cap', l'objectif de cours à 12 mois étant maintenu à 122 euros.



Compte tenu de la stratégie de l'ESN française, cette opération de croissance externe est jugée 'inattendue' par UBS. Cela étant, Altran est un acteur reconnu dans l'ingénierie et les services de R&D, et son effectif (48 000) se compare aux 6.000 salariés environ de Capgemini dans ce domaine. Ce rapprochement fera aussi de Capgemini le numéro un dans les secteurs de l'aéronautique, des semi-conducteurs et des télécoms. Enfin, il s'annonce relutif.





