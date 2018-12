Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d'Administration de Capgemini a coopté Laura Desmond en qualité de nouvel administrateur sur proposition du Comité Ethique et Gouvernance présidé par l'Administrateur Référent. Laura Desmond est la fondatrice et le PDG d'Eagle Vista Partners, une société de conseil stratégique et d'investissement spécialisée dans le marketing et les technologies digitales. Elle est également membre du Conseil d'Administration d'Adobe depuis 2012." Elle apportera au Conseil d'Administration de Capgemini SE sa vaste expérience dans les domaines des data analytics, de la stratégie digitale et des contenus, acquise en tant que cadre dirigeant et administrateur d'acteurs clés de l'industrie servant des clients de premier plan ", détaille le communiqué.La nomination de Laura Desmond prendra effet le 1er janvier prochain.A compter de cette même date, le Conseil d'Administration de Capgemini sera ainsi composé de 13 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comptera parmi ses membres 80% d'administrateurs indépendants, 23% d'administrateurs ayant des profils internationaux et 45% de femmes.