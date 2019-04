CAPGEMINI : contrat de cinq ans avec BAE Systems Marine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini a annoncé la signature d'un contrat de cinq ans avec BAE Systems Marine, en charge de la conception et du développement des sous-marins au sein de la société britannique BAE Systems, spécialisée dans les secteurs de la défense, de la sécurité et de l’aérospatial. Dans le cadre de ce contrat, le groupe de conseil et de services informatiques fournira un large éventail de services IT, parmi lesquels des services d’orchestration IT, de gestion de réseaux, d’hébergement, de DevOps, de reporting & analytics, d’automatisation et un Service Desk digital.Ce nouveau contrat a pour vocation de transformer l'environnement informatique de BAE Systems Marine afin de lui permettre de tirer pleinement parti des innovations technologiques digitales, créer de meilleures expériences utilisateur, assurer une haute disponibilité de service et réduire ses coûts informatiques.La mise en service est prévue le 21 mai 2019.