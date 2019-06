CAPGEMINI en tête du CAC 40, le rachat d'ALTRAN salué

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALTRAN TECHNOLOGIES 21.45% 13.93 63.74% CAC 40 -0.11% 5517.53 16.86% CAPGEMINI 7.09% 111.05 19.47%

Capgemini et Altran Technologies figurent respectivement en tête du CAC 40 et du SBF 120 avec des hausses de 6,65% à 110,60 euros et de 21,01% à 13,88 euros. Le spécialiste des services d'ingénierie et de R&D se rapproche des 14 euros par titre offerts par Capgemini.Le montant total de la transaction s’élèvera à 3,6 milliards d’euros, avant prise en compte de la dette financière nette d’environ 1,4 milliard d’euros." Ce rapprochement aura un impact immédiatement relutif, évalué à plus de 15% sur le résultat normalisé par action avant mise en œuvre des synergies ", expliquent les deux groupes, qui ajoutent qu'en "2023, après prise en compte des synergies, la relution devrait dépasser 25%".Invest Securities explique qu'elle permet à Capgemini de se renforcer massivement dans l'ingénierie, où il était marginalement présent avec sa filiale Sogeti, afin de capter la croissance de ce marché dynamique. Il ajoute que le recours à l'endettement (2,8x l'Ebitda 2019 avant intégration d'Altran) est créateur de valeur pour un groupe qui était pratiquement désendetté.SG juge favorablement l'opération car elle devrait renforcer le positionnement de Capgemini sur le marché à moyen terme et ses perspectives de marge.L'accord a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration de Capgemini et d'Altran.Par ailleurs, Capgemini a d'ores et déjà signé un accord définitif pour l'acquisition d'un bloc de 11% du capital d'Altran auprès d'actionnaires autour d'Apax Partners.L'opération vise la création d'un groupe de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de plus de 250 000 collaborateurs par le rapprochement d'un spécialiste du conseil et des services informatiques et d'un spécialiste des services d'ingénierie et de R&D.La finalisation de ce rapprochement est envisagée d'ici la fin de l'exercice 2019.