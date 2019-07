CAPGEMINI : enregistre un solide premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lors de son premier semestre 2019, Capgemini a affiché un résultat net part du groupe en hausse de 23% à 388 millions d’euros. Le résultat d’exploitation s’établit à 658 millions contre 521 millions un an plus tôt. La marge opérationnelle est en hausse de 13% à 797 millions. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 7,007 milliards, en augmentation de 6,2% à taux constants. La dynamique reste soutenue par la croissance des activités Digital & Cloud, en hausse d’environ 20% à taux de change constants sur le semestre. Elles représentent maintenant environ 50% du chiffre d’affaires du groupe.Pour l'année 2019, le groupe vise une croissance à taux de change constants comprise entre 5,5% et 8,0%, une amélioration de la profitabilité avec une marge opérationnelle comprise entre 12,3% et 12,6% et un free cash-flow organique en progression en données comparables à plus de 1,1 milliard d'euros.Capgemini précise que ces perspectives tiennent compte de l'impact de l'application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019 sur la marge opérationnelle (de l'ordre de +0,05 point) et sur la définition du free cash-flow organique (environ -50 millions d'euros).