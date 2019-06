CAPGEMINI : ouvre deux Digital Academies en Inde

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini annonce l’ouverture de deux Digital Academies en Inde, à Pune et Mumbai. Ces centres ont vocation à soutenir les populations marginalisées, en s’appuyant sur l’ensemble des compétences du Groupe afin de combler le fossé digital. Dans le cadre de son initiative d’inclusion digitale mondiale, Capgemini s’est associé à Simplon pour créer son réseau de Digital Academies en Inde. Le groupe de conseil et de services informatiques compte aujourd’hui huit établissements à travers le monde.Le centre résidentiel pour femmes de Pune et le centre non résidentiel mixte de Mumbai ont pour mission principale de former 100 jeunes sans emploi (50 dans chaque centre) pour qu'ils acquièrent les compétences de demain. Ils y recevront notamment des formations techniques sur la programmation et le développement Web, tout en acquérant les soft skills dont ils auront besoin pour décrocher un emploi. Chaque programme comprend environ 500 heures de formation. Les participants qui réussissent leur formation recevront un diplôme certifié par Capgemini et ses partenaires.