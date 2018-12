CAPGEMINI : plus fort repli du CAC 40, Barclays a dégradé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au sein d’un secteur technologique sous pression en raison de l'arrestation au Canada de la directrice financière du groupe technologique chinois Huawei, Capgemini souffre particulièrement à la suite de l’abaissement de recommandation de Barclays. Plus forte baisse de l’indice CAC 40, le titre du groupe de conseil et de services informatiques perd 7,43% à 95,64 euros, l’analyste ayant abaissé son conseil de Supondérer à Pondérer en ligne. L’objectif de cours passe, lui, de 125 euros à 106 euros.Ces changements sont intervenus dans le cadre d'une étude plus large dans laquelle le broker s'est intéressé à l'impact du ralentissement économique mondial sur les SSII et les éditeurs de logiciels. Barclays rappelle que ce secteur répond avec retard aux évolutions économiques, la croissance plus faible devrait donc l'impacter de façon plus prononcée à la fin 2019 et en 2020. Ce secteur devrait ainsi ralentir pour afficher une croissance comprise entre 6% et 7%. Le broker a ainsi abaissé ses objectifs de bénéfice par action de 3,6% pour 2019 et de 6,7% pour 2020.L'analyste souligne que la valorisation représente un risque clé car elle est supérieure à sa moyenne historique. Il fait également remarquer que les SSII et les éditeurs de logiciels se traitent avec une prime, ce qui n'était pas le cas lors des ralentissements précédents. Il favorise donc les sociétés les plus défensives : Atos, Avast, Micro Focus, SAP…S'agissant de Capgemini, même si la société affiche certaines caractéristiques défensives et que sa valorisation est juste, ses résultats devraient connaître une certaine pression.