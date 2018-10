CAPGEMINI : prend 20% d'Azqore

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole, et Capgemini annoncent l'entrée de Capgemini au capital d'Azqore, filiale d'Indosuez Wealth Management, spécialisée dans l'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires des acteurs de la Gestion de Fortune, à hauteur de 20%.Cette prise de participation confirme l'ambition stratégique des deux groupes de créer une nouvelle référence mondiale des services d'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires pour le secteur de la Gestion de Fortune et des banques universelles de taille intermédiaire.Elle est le fruit d'une collaboration réussie de plus de 5 ans entre Azqore et Capgemini et repose sur la complémentarité de leurs expertises conjuguée à la profonde connaissance du secteur acquise par Azqore au cours de ses 25 années d'existence.Azqore dispose désormais d'un positionnement unique sur le marché en offrant à ses clients sa solidité financière associée à un savoir faire des métiers bancaires, de la technologie et de la transformation digitale.