CAPGEMINI : prend 20% d'Azqore (CREDIT AGRICOLE)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Indosuez Wealth Management a annoncé le renforcement de son partenariat avec Capgemini, qui entrera à hauteur de 20% dans le capital d'Azqore, société spécialisée dans l'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires des acteurs de la Gestion de Fortune. Le groupe de conseil et de services informatiques et Azqore collaboraient déjà depuis plus de 5 ans. Les détails financiers de la transaction, qui devrait être finalisée à la fin du mois, n’ont pas été dévoilés.La marque mondiale de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole et Capgemini ont l'intention de créer une nouvelle référence mondiale des services d'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires pour le secteur de la Gestion de Fortune et des banques universelles de taille intermédiaire. Ce marché devrait croître de plus de 30 % d'ici 2020, selon des données du BCG.Jacques Prost, Directeur général d'Indosuez Wealth Management, a commenté : " Les acteurs de la Gestion de Fortune sont confrontés à une complexification de l'environnement réglementaire et à la nécessité de renforcer leur efficacité opérationnelle. L'union de nos savoir-faire bancaires, notamment en matière de traitement des opérations et de maîtrise des risques, à ceux de Capgemini en matière de digital et de services technologiques, nous permet de déployer des solutions solides et innovantes ".En Bourse, l'action Capgemini progresse de 1,16% à 113,8 euros, échappant à la baisse du marché. L'information concernant cette prise de participation n'est toutefois pas suffisante pour expliquer cette évolution.