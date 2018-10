CAPGEMINI : réitère ses ambitions à moyen terme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini tient aujourd’hui à Londres une journée consacrée aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels. A cette occasion, le groupe de conseil et de services informatiques a réitéré son ambition d’atteindre à moyen terme un taux de marge opérationnelle comprise entre 12,5% et 13,0% et une croissance organique comprise entre 5% et 7%. Au cours de cette journée, le groupe exposera en particulier " sa stratégie de gestion de son portefeuille d'offres et son approche résolument orientée client, qui sont des facteurs clés de sa croissance, sa rentabilité et sa résilience ".Ces thématiques seront illustrées par des interventions de sociétés de premier plan dont Capgemini accompagne la transformation digitale.Comme annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 24 octobre, le Groupe vise pour l'année 2018 une accélération de sa croissance avec une progression du chiffre d'affaires à taux de change constants supérieure à 7,5%, une amélioration de la profitabilité avec une marge opérationnelle comprise entre 12,0% et 12,2%, et l'atteinte d'un free cash-flow organique supérieur à 1 milliard d'euros.