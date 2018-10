CAPGEMINI : se distingue dans un secteur secoué par plusieurs avertissements

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au sein d’un secteur des services informatiques frappé ces derniers jours par des chutes spectaculaires en Bourse pour cause de profit warning - décrochage de plus de 25% pour Sopra Steria et de plus de 22% pour Atos – Capgemini (%5,58% à 102,45 euros) ne boxe définitivement pas dans la même catégorie. Le groupe de conseil et de services informatiques a en effet relevé son objectif 2018 de croissance organique à taux de change constants grâce à une troisième trimestre dynamique. Le groupe dirigé par Paul Hermelin bénéficie de son positionnement dans le cloud et le digital.Ces activités ont ainsi représenté 45% de ses revenus au troisième trimestre grâce à une croissance de 20% à taux de change constants. Elles ont permis au chiffre d'affaires du groupe d'augmenter de 8,7% à taux de change constants, à 3,228 milliards d'euros. La croissance organique du groupe a atteint 6,3%, dépassant le consensus s'élevant à 5,8%.Ce nouveau trimestre dynamique a permis à Capgemini de relever à nouveau son objectif de croissance, même s'il anticipe un ralentissement au quatrième trimestre. Le groupe de conseil et de services informatiques vise désormais une progression du chiffre d'affaires à taux de change constants supérieure à 7,5% contre une croissance " légèrement supérieure à 7% " auparavant.Il a par ailleurs confirmé ses objectifs d'amélioration de la profitabilité avec une marge opérationnelle comprise entre 12,0% et 12,2% et d'atteinte d'un free cash-flow organique supérieur à 1 milliard d'euros.Les commentaires des analystes à ces résultats sont, sans surprise, favorables. " Solide " est le qualificatif le plus souvent utilisé pour caractériser cette publication. " Le groupe reste de loin le plus performant du secteur en Europe, tant en termes de croissance du chiffre d'affaires que de rentabilité, reflétant les actions menées par le management ces dernières années et la solidité du marché du numérique ", résume Kepler Cheuvreux.Certains analystes ont bien réduit leur objectif de cours (Credit Suisse de 133 euros à 127 euros et Oddo BHF 116 euros à 110 euros), mais cette décision reflète la baisse de la valorisation du secteur induite par la chute des concurrents de Capgemini, notamment Sopra Steria et Atos.