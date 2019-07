CAPGEMINI : signe un contrat-cadre de prestation de services avec Volvo Cars

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini annonce la signature d’un contrat-cadre de prestation de services de trois ans avec Volvo Cars pour la transformation digitale de son modèle d’exploitation et la modernisation de son environnement informatique. Dans le cadre de ce contrat, le groupe de conseil et de services informatiques déploiera de nombreux services de transformation comme l’orientation produit, le DevOps et le Cloud.Ce nouveau contrat vient renforcer la relation de longue date entre les deux entreprises, faisant de Capgemini l'un des principaux fournisseurs de Volvo Cars pour la transformation digitale et les services Cloud.Les services couverts par ce nouveau contrat s'appuieront sur les capacités mondiales du groupe Capgemini et seront assurés depuis ses sites en Suède, en Belgique, aux Etats-Unis, en Chine, en Pologne et en Inde.Capgemini fournira des services de conseil et de technologie de bout en bout SAP (y compris les nouveaux projets de mise en oeuvre de SAP S/4HANA®, la gestion des applications et l'assistance, et les services d'infrastructure/plateformes).La société fournira également des services dans les domaines suivants : transformation business et technologique, développement d'applications, services de projets, mise en oeuvre de solutions packagées, hébergement, service sécurité et assistance sur site.