Capgemini : A suivre aujourd'hui

Capgemini annonce l’acquisition de June 21, société de conseil experte en marketing digital et spécialiste de l'accompagnement des dirigeants de marques leaders dans leur transformation digitale orientée données. June 21 renforce, en particulier en France, Capgemini Invent, la ligne mondiale de services en conseil, innovation et transformation digitale récemment lancée par le groupe. Aucun détail financier à propos de l'opération n'a été dévoilé.La transaction devrait être finalisée dans les semaines prochaines.June 21 a été créée en 2007 par Jean-Pierre Villaret, précédemment co-fondateur et Président de l'agence DevarrieuxVillaret et Président-directeur général de Young & Rubicam, et Jean-Marc Benoit, ex-directeur général de DevarrieuxVillaret et une carrière démarrée chez Ipsos. L'agence s'est bâtie une solide réputation et un positionnement unique dans le conseil stratégique en marketing et communication digitale auprès des dirigeants de grandes marques en France et au Royaume-Uni, parmi lesquelles Kingfisher, SNCF, Orange, Carrefour, Veolia et AG2R La Mondiale.