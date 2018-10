Capgemini : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini a réalisé un très bon troisième trimestre et a relévé son objectif de croissance pour 2018. Le groupe de conseil et de services informatiques a généré un chiffre d’affaires consolidé de 3,228 milliards d’euros, en hausse de 8,7% à taux de change constants. Il a augmenté de 7,7% en données publiées. La croissance organique du groupe, c’est-à-dire hors impact des devises et des variations de périmètre, a atteint 6,3%.Les activités Digital & Cloud sont en hausse de plus de 20% à taux de change constants au troisième trimestre, ce qui porte leur part dans l'activité du Groupe à environ 45%.Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires progresse de 8,2% à taux de change constants et la croissance organique s'établit à 6,4%.Pour l'année 2018, Capgemini relève à nouveau son objectif de croissance et vise désormais une progression du chiffre d'affaires à taux de change constants supérieure à 7,5% contre une croissance " légèrement supérieure à 7% " auparavant. Il confirme enfin ses objectifs d'amélioration de la profitabilité avec une marge opérationnelle comprise entre 12,0% et 12,2% et d'atteinte d'un free cash-flow organique supérieur à 1 milliard d'euros.