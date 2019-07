Capgemini : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini annonce le lancement de sa plateforme d'automatisation intelligente, « Capgemini Intelligent Automation Platform » (CIAP), conçue pour permettre aux entreprises un déploiement rapide de l'automatisation à grande échelle. Cette plateforme technologique agnostique intègre l'intelligence artificielle et gère déjà plusieurs projets à travers le monde. Elle permet aux clients de piloter l'innovation et la transformation au sein de leur entreprise avec rapidité et flexibilité, à moindre coût.Grâce à la CIAP, l'automatisation est intégrée de bout en bout, aussi bien dans les applications que dans les opérations informatiques et commerciales, afin d'accélérer les process au sein de l'entreprise et d'en optimiser l'excellence opérationnelle. La plateforme CIAP complète la suite Automation Drive de Capgemini et s'intègre au portefeuille de services du groupe.