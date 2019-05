Capgemini : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MAI 2019

Relations presse :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MAI 2019

Paris, le 24 mai 2019 – L’Assemblée Générale des actionnaires de Capgemini SE tenue hier au Pavillon Gabriel à Paris a adopté l’ensemble des 17 résolutions qui étaient soumises au vote dont la nomination de Mme Xiaoqun Clever en qualité de membre du Conseil d’Administration et la ratification de la cooptation de Mme Laura Desmond en tant qu’administrateur à compter du 1er janvier 2019.

L’Assemblée Générale a été l’occasion pour Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini de réaffirmer l’ambition du Groupe : « Nous avons atteint tous nos objectifs, et démontré notre capacité à conjuguer croissance soutenue et progression de notre rentabilité. Cette belle performance a pu être réalisée alors même que nous engagions des travaux de transformation majeurs autour de deux axes stratégiques, portés par les deux Directeurs généraux délégués du Groupe, Thierry Delaporte et Aiman Ezzat. Nous avons créé une gamme de solutions dynamiques qui nous positionne sur les segments de marché les plus porteurs comme le cloud, la cybersécurité, ou l’intelligence artificielle. Nous avons fait évoluer notre organisation pour mettre l’intégralité de nos compétences à la disposition de chaque client avec une forte expertise sectorielle et une présence mondiale. La transition managériale se déroule dans de bonnes conditions et selon le calendrier annoncé lors de l’Assemblée Générale de 2017. Nous abordons ainsi les années à venir avec ambition et confiance. »

Les actionnaires ont adopté la distribution d’un dividende de 1,70 euro par action au titre de l’exercice 2018, qui sera mis en paiement à partir du 7 juin 2019, avec une date de détachement du coupon fixée au 5 juin 2019.

L’Assemblée Générale a approuvé les résolutions portant sur la composition du Conseil, exprimant ainsi le soutien réitéré des actionnaires du Groupe à l’ambition du Conseil de poursuivre son internationalisation, d’approfondir son expertise sectorielle et d’enrichir la diversité des profils, ambition engagée depuis plusieurs années :



La nomination de Mme Xiaoqun Clever 1 , de nationalité allemande, en qualité d’administrateur pour un mandat d’une durée de quatre ans. Mme Xiaoqun Clever a acquis, au cours d’une brillante carrière dans l’industrie du logiciel et de la donnée, une solide expérience dans le domaine de la transformation digitale et la valorisation des données. Sa parfaite connaissance des marchés en Asie et en Europe centrale sera en outre un atout précieux pour le développement du Groupe dans des géographies clés pour son avenir.

Le Conseil a indiqué considérer Mme Xiaoqun Clever et Mme Laura Desmond comme administrateurs indépendants au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.

A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de Capgemini SE compte 14 administrateurs4, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il compte parmi ses membres 82% d’administrateurs d’indépendants5, 29% d’administrateurs ayant des profils internationaux et 50% de femmes6.

L’Assemblée Générale a approuvé les éléments de rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Paul Hermelin, Président-directeur général ainsi qu’aux deux Directeurs généraux délégués, M. Thierry Delaporte et M. Aiman Ezzat. Les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes et variables, composant la rémunération totale attribuables au titre de l’exercice 2019 au Président-directeur général et aux deux Directeurs généraux délégués ont également été approuvés.

Enfin, l’Assemblée Générale a exprimé un vote favorable sur l’ensemble des délégations financières consenties au Conseil d’Administration.

Le résultat détaillé des votes par résolution est disponible sur le site de Capgemini : ici .





À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte plus de 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 13,2 milliards d’euros en 2018.

Plus d’informations sur www.capgemini.com . People matter, results count.





AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations prospectives. Ces informations peuvent comprendre des projections, des estimations, des hypothèses, des informations concernant des projets, des objectifs, des intentions et/ou des attentes portant sur des résultats financiers futurs, des évènements, des opérations, le développement de services et de produits futurs, ainsi que des informations relatives à des performances ou à des évènements futurs. Ces informations prospectives sont généralement reconnaissables à l’emploi des termes « s’attendre à », « anticiper », « penser que », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « pourrait », « devrait » ou à l’emploi de la forme négative de ces termes et à d’autres expressions de même nature. La direction de Capgemini considère actuellement que ces informations prospectives traduisent des attentes raisonnables ; la société alerte cependant les investisseurs sur le fait que ces informations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes (y compris, notamment, les risques identifiés dans le Document de Référence de Capgemini, disponible sur le site internet de Capgemini), étant donné qu’elles ont trait à des évènements futurs et dépendent des circonstances futures dont la réalisation est incertaine et qui peuvent différer de ceux anticipés, souvent difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Capgemini. Les résultats et les évènements réels sont susceptibles de différer significativement, de ceux qui sont exprimés, impliqués ou projetés dans les informations prospectives. Les informations prospectives ne donnent aucune garantie de réalisation d’évènements ou de résultats futurs et n’ont pas cette vocation. Capgemini ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives sous réserve de ses obligations légales.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’instruments financiers au public et ne contient pas d’invitation ou d’incitation à investir dans des instruments financiers en France, aux États-Unis ou n’importe quel autre pays.





ANNEXE 1

Biographies

Xiaoqun Clever







Mme Xiaoqun Clever, de nationalité allemande, est titulaire d’un Executive MBA de l’Université de West Florida (États-Unis) et diplômée de l’Institut de technologie de Karlsruhe (Allemagne) en informatique et marketing international. Elle a également étudié l’informatique et la technologie à l’Université TsingHua de Pékin (Chine).







Mme Xiaoqun Clever a plus de 20 ans d’expérience en tant que responsable technologique. Née en Chine, elle a occupé divers postes de direction dans des entreprises internationales. Elle a notamment passé 16 ans chez SAP SE où elle a occupé différents postes dont celui de Directeur de la Technologie et de l’Innovation (de 2006 à 2009), de Vice-Président senior, Design & Nouvelles Applications (de 2009 à 2012) et Vice-Président Exécutif & Président de Labs en Chine (de 2012 à 2013). De 2014 à 2015, elle a été Directeur de la Technologie de ProSiebenSat.1 Media SE, un groupe de médias allemand. Par la suite, elle a été Directeur de la Technologie et des Données et membre de la direction du groupe Ringier, un groupe de médias international basé à Zurich, Suisse (de janvier 2016 à février 2019).







Mme Xiaoqun Clever est membre du Conseil de Surveillance d’Allianz Elementar Versicherungs AG et d’Allianz Elementar Lebensverischerungs AG (depuis 2015) ainsi que de Maxingvest SE (depuis 2017).















Laura Desmond







Mme Laura Desmond est citoyenne américaine et réside à Chicago. Elle est diplômée (B.B.A.) en marketing de l’Université de l’Iowa.







Mme Laura Desmond a été Directrice générale du groupe Starcom MediaVest (SMG) en Amérique latine, la branche de conseil médias du groupe Publicis, de 2000 à 2002, et Directrice générale de MediaVest, basée à New York, de 2003 à 2007. Elle a été Directrice générale de la région Amériques de SMG de 2007 à 2008, couvrant les États- Unis, le Canada et l’Amérique latine. De 2008 à décembre 2016, elle a exercé la fonction de Directrice générale monde du groupe Starcom MediaVest (SMG). De décembre 2016 à décembre 2017, elle a occupé le poste de Chief Revenue Officer de Publicis Groupe.







Mme Laura Desmond siège par ailleurs au Conseil d’Administration de Adobe Systems (depuis 2012), Syniverse Technologies (depuis 2016) et est Administrateur Référent de Double Verify (depuis 2017). Elle est la Fondatrice et Directrice générale de Eagle Vista Partners, société de conseil stratégique et d’investissement spécialisée dans le marketing et les technologiques digitales, basée à Chicago.







Mme Laura Desmond a été cooptée par le Conseil d’Administration de Capgemini SE avec effet au 1er janvier 2019 et est membre du Comité Stratégie et Investissement (renommé Comité Stratégie et RSE en mars 2019) depuis cette date.





ANNEXE 2

Composition du Conseil d’Administration de Capgemini SE

à l’issue de l’Assemblée Générale du 23 mai 2019

Paul Hermelin – Président-directeur général

Daniel Bernard – Vice-Président

Anne Bouverot

Laura Desmond

Laurence Dors

Xiaoqun Clever

Robert Fretel – Administrateur représentant les salariés

Siân Herbert-Jones

Kevin Masters – Administrateur représentant les salariés

Xavier Musca

Frédéric Oudéa

Patrick Pouyanné

Pierre Pringuet – Administrateur Référent

Lucia Sinapi-Thomas - Administrateur représentant les salariés actionnaires







