Capgemini : Marge +0,5 point au S1, croissance organique du CA 6,2%

30 juillet (Reuters) - Capgemini:
* CHIFFRE DAFFAIRES DE 7 007 MILLIONS DEUROS, EN HAUSSE DE
8,4%
AU S1
* CROISSANCE DE 6,2% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS SUR LE
SEMESTRE ET
DE 5,7% SUR LE 2ÈME TRIMESTRE
* TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE EN HAUSSE DE 0,5 POINT POUR
ATTEINDRE 11,4% AU S1
* PROGRESSION DE 24% DU RÉSULTAT NET PAR ACTION ET DE 12% DU
RÉSULTAT NORMALISÉ PAR ACTION AU S1
* CONFIRME SES OBJECTIFS 2019
* SOULIGNE AVOIR SÉCURISÉ POUR LE RACHAT D'ALTRAN UN
FINANCEMENT
RELAIS DE 5,4 MILLIARDS D'EUROS, COUVRANT LACHAT DES TITRES
(3,6 MILLIARDS DEUROS) ET LE MONTANT DE LA DETTE BRUTE (1,8
MILLIARD DEUROS)
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(Rédaction de Paris)