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CAPGEMINI

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Capgemini : Marge +0,5 point au S1, croissance organique du CA 6,2%

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30/07/2019 | 07:08

30 juillet (Reuters) - Capgemini:

* CHIFFRE DAFFAIRES DE 7 007 MILLIONS DEUROS, EN HAUSSE DE 8,4% AU S1

* CROISSANCE DE 6,2% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS SUR LE SEMESTRE ET DE 5,7% SUR LE 2ÈME TRIMESTRE

* TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE EN HAUSSE DE 0,5 POINT POUR ATTEINDRE 11,4% AU S1

* PROGRESSION DE 24% DU RÉSULTAT NET PAR ACTION ET DE 12% DU RÉSULTAT NORMALISÉ PAR ACTION AU S1

* CONFIRME SES OBJECTIFS 2019

* SOULIGNE AVOIR SÉCURISÉ POUR LE RACHAT D'ALTRAN UN FINANCEMENT RELAIS DE 5,4 MILLIARDS D'EUROS, COUVRANT LACHAT DES TITRES (3,6 MILLIARDS DEUROS) ET LE MONTANT DE LA DETTE BRUTE (1,8 MILLIARD DEUROS) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
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CAPGEMINI -1.27%112.7 Cours en temps réel.29.84%
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EBIT 2019 1 738 M
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Dette 2019 496 M
Rendement 2019 1,68%
PER 2019 21,3x
PER 2020 19,2x
VE / CA2019 1,35x
VE / CA2020 1,22x
Capitalisation 18 617 M
Graphique CAPGEMINI
Durée : Période :
Capgemini : Graphique analyse technique Capgemini | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 124,39  €
Dernier Cours de Cloture 112,70  €
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Ecart / Objectif Moyen 10,4%
Ecart / Objectif Bas -17,5%
Révisions de BNA
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Nom Titre
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Aiman Ezzat Co-Chief Operating Officer
Thierry Delaporte Co-Chief Operating Officer
Carole Ferrand Group Chief Financial Officer
Patrick Nicolet Chief Technology Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION33.16%134 202
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