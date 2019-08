Capgemini : Nouvelle étape franchie dans le projet d'acquisition d'Altran par Capgemini

Relations Presse :

Nouvelle étape franchie dans le projet d’acquisition

d’Altran par Capgemini

Signature de l'accord de rapprochement par Capgemini et Altran

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 12 août 2019 – Capgemini (Euronext Paris : CAP) et Altran Technologies (Euronext Paris : ALT) annoncent avoir franchi une nouvelle étape en vue de la création d’un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie par la signature, le 11 août 2019, d’un accord de rapprochement (Tender Offer Agreement) qui énonce les termes et conditions du projet d’acquisition d’Altran par Capgemini dans le cadre d’une offre publique d’achat amicale au prix de 14 euros par action.

Cette étape fait suite à la signature de l’accord de négociations exclusives le 24 juin 2019, et à la finalisation des procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel requises au sein de Capgemini et d’Altran. Le Comité d’entreprise international de Capgemini a émis son avis sur l’opération le 16 juillet 2019, et le Comité central d’entreprise de l'UES d’Altran et le Comité d’entreprise européen d’Altran ont également chacun émis leur avis sur l’opération le 2 août 2019 et le 8 août 2019, respectivement.

Réuni le 9 août 2019, le conseil d’administration d’Altran a considéré à l’unanimité des membres présents ou représentés que l’offre est dans l’intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses salariés ainsi que des autres parties prenantes, a approuvé les termes de l’offre, et a indiqué que, sous réserve des obligations qui lui incombent en vertu des lois applicables et des termes et conditions de l’accord de rapprochement, il avait l’intention de recommander aux actionnaires de la société d’apporter leurs actions à l’offre dans le cadre de l'avis motivé qui sera rendu après remise du rapport de l’expert indépendant. Le conseil d’administration d’Altran a également désigné le cabinet Finexsi en qualité d’expert indépendant.

Le dépôt de l’offre par Capgemini demeure soumis à la réalisation de diverses conditions préalables usuelles liées notamment à l’obtention d’autorisations réglementaires (comme le CFIUS aux Etats-Unis, et au titre du contrôle des concentrations). Cependant, Capgemini se réserve la possibilité d'y renoncer et de déposer l'offre publique d'achat avant la finalisation de ces dernières démarches.

L'offre sera soumise à la condition de l’obtention par Capgemini d’un nombre d’actions représentant au moins 50,10 % du capital social et des droits de vote d'Altran sur une base entièrement diluée.1

Comme annoncé précédemment, la finalisation de ce rapprochement est envisagée d’ici la fin de l’exercice 2019.





Informations importantes

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ou une sollicitation en vue d’une offre de vente, d’instruments financiers Altran Technologies.

La documentation relative à l’offre publique d’achat qui, si elle est déposée, comportera les termes et conditions de l’offre publique d’achat, sera soumise à la revue de l’Autorité des marchés financiers. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l’offre publique d’achat lorsqu’elle sera disponible, ainsi que de tout avenant ou ajout dans la mesure où il contiendrait des informations importantes sur Capgemini, Altran Technologies et l’opération envisagée.

L’opération est notamment soumise à la réalisation de diverses conditions préalables usuelles. L’offre publique d’achat ne sera déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers qu’une fois ces conditions satisfaites (ou après renonciation à ces conditions).

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans un pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. L’offre publique d’achat ne sera pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l’objet de restrictions légales. La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. Capgemini et Altran Technologies déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

1 Capgemini se réserve la possibilité de renoncer à cette condition conformément à la réglementation applicable, auquel cas le seuil de caducité tel que prévu par la réglementation applicable, soit 50 % du capital ou des droits de vote (sur une base non diluée), continuera à s’appliquer.





