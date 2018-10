Capgemini SE : Capgemini étend son expertise en conseil en marketing digital avec l'acquisition de June 21 en France

Relations Media :

Capgemini étend son expertise en conseil en marketing digital

avec l'acquisition de June 21 en France

Paris, le 1er octobre 2018 - Capgemini annonce l'acquisition de June 21, société de conseil experte en marketing digital et spécialiste de l'accompagnement des dirigeants de marques leaders dans leur transformation digitale orientée données. June 21 renforce, en particulier en France, Capgemini Invent, la ligne mondiale de services en conseil, innovation et transformation digitale récemment lancée par le Groupe. Grâce à cette acquisition ciblée, Capgemini répond à la demande croissante des entreprises en services digitaux de bout en bout leur permettant notamment de réinventer l'engagement client et de maximiser la relation avec la marque.

« Nous avons trouvé en June 21 une équipe extrêmement talentueuse à même d'accompagner la transformation digitale de nos grands clients face aux défis posés par les nouvelles attentes de leurs propres clients. Jean Pierre Villaret, Jean Marc Benoit et leurs collègues apportent à Capgemini Invent une expertise unique en matière de marketing digital et de maîtrise des différents canaux de communication, conjuguée à de solides relations tissées au niveau des directions générales et marketing des grands groupes, » déclare Cyril Garcia, directeur général de Capgemini Invent et membre du Comité exécutif du groupe Capgemini.

June 21 a été créée en 2007 par Jean-Pierre Villaret, précédemment co-fondateur et Président de l'agence DevarrieuxVillaret et Président-directeur général de Young & Rubicam, et Jean-Marc Benoit, ex-directeur général de DevarrieuxVillaret et une carrière démarrée chez Ipsos. L'agence s'est bâtie une solide réputation et un positionnement unique dans le conseil stratégique en marketing et communication digitale auprès des dirigeants de grandes marques en France et au Royaume-Uni, parmi lesquelles Kingfisher, SNCF, Orange, Carrefour, Veolia et AG2R La Mondiale.

« En 2007, nous avons fondé June 21 pour permettre à nos clients de tirer le meilleur profit de la révolution digitale qui allait transformer leur marketing et même pour certains, leur business modèle, » commente Jean-Pierre Villaret, Fondateur et Président de June 21. « Avec l'arrivée des intelligences artificielles dans notre quotidien, c'est une nouvelle rupture qui s'annonce et de nouveaux enjeux pour nos clients, tous leaders sur leurs marchés. Nous étions convaincus que nous ne pouvions rester performants tant comme force de proposition stratégique que comme créateur de contenus sans l'appui et la puissance d'un partenaire de référence, expert en matière de technologie, de data et d'expérience client. Capgemini va nous permettre de développer des expertises nouvelles tout en préservant notre savoir-faire et l'originalité de notre démarche. C'est une excellente nouvelle pour nos clients et nos collaborateurs. »

« L'acquisition de June 21 renforce les capacités de conseil en stratégie digitale de Capgemini en France. Dotée d'un fort esprit d'entreprise et d'une expertise reconnue, June 21 nous permet d'offrir à nos clients un portefeuille enrichi de services digitaux de pointe. Je suis ravi d'accueillir l'équipe au sein du Groupe, » affirme Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini.

La transaction devrait être finalisée dans les semaines prochaines.

