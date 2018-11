Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 9 novembre 2018

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 350 536 264 euros

Siège social à : Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 20 novembre 2018.

Déclaration des transactions sur actions propres

réalisées le 9 novembre 2018

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2018.11.09 FR0000125338 2 500 000 105,4632 Gré à gré

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur :

https://investisseurs.capgemini.com/declarations-hebdomadaires-de-rachat-dactions

o 0 o

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Capgemini SE via Globenewswire