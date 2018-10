Capgemini SE : Journée Investisseurs 2018

Relations Presse :

Journée Investisseurs 2018

Paris, le 30 octobre 2018 - Capgemini tient aujourd'hui à Londres une journée consacrée aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels.

Le Groupe y exposera en particulier sa stratégie de gestion de son portefeuille d'offres et son approche résolument orientée client, qui sont des facteurs clés de sa croissance, sa rentabilité et sa résilience. Ces thématiques seront illustrées par des interventions de sociétés de premier plan dont Capgemini accompagne la transformation digitale.

Les présentations utilisées lors de cet événement seront mises en ligne sur le site Investisseurs de Capgemini à l'adresse suivante : https://investors.capgemini.com/capital-markets-day-2018.

A cette occasion, Capgemini réitère son ambition d'atteindre à moyen terme un taux de marge opérationnelle comprise entre 12,5% et 13,0% et une croissance organique comprise entre 5% et 7%.

PERSPECTIVES 2018

Comme annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 24 octobre, le Groupe vise pour l'année 2018 une accélération de sa croissance avec une progression du chiffre d'affaires à taux de change constants supérieure à 7,5%, une amélioration de la profitabilité avec une marge opérationnelle comprise entre 12,0% et 12,2%, et l'atteinte d'un free cash-flow organique supérieur à 1 milliard d'euros.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

14 février 2019 Résultats de l'année 2018

25 avril 2019 Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019

23 mai 2019 Assemblée générale

