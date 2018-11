Capgemini SE : Large succès du cinquième plan d'actionnariat salarié

Relations presse :

Large succès du cinquième plan d'actionnariat salarié

Plan souscrit à 191% par les salariés

Dilution neutralisée par la convention de rachat d'actions

Paris, le 20 novembre 2018 - Capgemini annonce aujourd'hui que son cinquième plan d'actionnariat salarié, portant sur 2,5 millions d'actions soit environ 1,5% du capital existant, a été largement sursouscrit. Cette opération sera effectuée sans dilution des actionnaires existants puisque la convention de rachat d'actions mise en place a permis le rachat du même nombre d'actions.

Le cinquième plan d'actionnariat salarié, visant à associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe, a rencontré un vif succès avec un taux de souscription de 191%. Près de 33 600 salariés répartis dans les 24 pays participants ont souscrit au plan proposé, ce qui représente 16% des effectifs du Groupe. Ce nouveau plan « ESOP » (Employee Share Ownership Plan) contribuera à maintenir l'actionnariat salarié à plus de 5% du capital.

Pour Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini : « Avec une offre sursouscrite près de 2 fois et une augmentation de 17% du nombre d'employés participants, nos salariés témoignent une nouvelle fois de leur confiance dans la stratégie et les perspectives de développement du Groupe. Capgemini reste ainsi parmi les sociétés du CAC 40 ayant l'actionnariat salarié le plus développé ».

Conformément aux modalités du plan d'actionnariat salarié publiées le 24 septembre 2018, 2 500 000 actions nouvelles, soit le nombre maximum d'actions offertes, ont été souscrites au prix unitaire de 92,28 euros. La réalisation de l'augmentation de capital correspondante, d'un montant de 230,7 millions d'euros, est prévue pour le 18 décembre 2018.

Dans le cadre de la convention de rachat d'actions annoncée le 24 septembre 2018 et destinée à neutraliser l'effet dilutif de cette augmentation de capital, Capgemini SE a racheté 2 500 000 actions au prix unitaire de 105,46 euros pour un montant total de 263,7 millions d'euros. Le règlement-livraison de ces titres, intégralement affectés à l'objectif d'annulation, est également prévu le 18 décembre 2018.

