Capgemini SE : Réduction du nombre d'actions au capital de Capgemini SE

Relations investisseurs:

Vincent Biraud

Tél.: 01 47 54 50 87

E-mail: vincent.biraud@capgemini.com

Réduction du nombre d'actions au capital de Capgemini SE





Paris, 19 décembre 2018 - Capgemini annonce que le nombre d'actions au capital de Capgemini SE s'établit désormais à 167 293 730 actions, en baisse de 1 523 303 actions par rapport au 1er décembre 2018.

La réduction du nombre d'actions au capital fait suite à la réalisation concomitante de l'augmentation de capital liée au 5ème plan d'actionnariat salarié (ESOP 2018) pour 2 500 000 actions et l'annulation de 4 023 303 actions autodétenues rachetées dans le cadre de la convention de rachat d'actions mise en place en vue de la neutralisation de la dilution au titre d'ESOP 2018 et du programme pluriannuel de rachat d'actions.

Cette réduction du capital porte la baisse totale du nombre d'actions depuis le 1er janvier à 1 190 012 actions ou 0,7% du capital et confirme la capacité de Capgemini à associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe tout en assurant un retour attractif aux actionnaires avec différents rachats d'actions au cours de l'année permettant une réduction du nombre d'actions en circulation.

Annexe : Synthèse de l'évolution du nombre d'actions de Capgemini SE sur l'année 2018

Nombre d'actions au capital de Capgemini SE au 1er janvier 2018 168 483 742 Mars 2018 Augmentation de capital

(Actions de performance) +333 291 Décembre 2018 Augmentation de capital

(ESOP 2018) +2 500 000 Décembre 2018 Annulation d'actions autodétenues

(Convention de rachat d'actions) -2 500 000 Décembre 2018 Annulation d'actions autodétenues

(programme pluriannuel de rachat d'actions) - 1 523 303 Nombre d'actions au capital de Capgemini SE au 18 décembre 2018 167 293 730

Au 18 décembre 2018, le nombre d'actions restant en autodétention (hors contrat de liquidité) s'établit à 205 000 actions.

