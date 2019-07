Capgemini : acquiert Konexus pour se renforcer dans l'industrie énergétique en Allemagne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'entreprise de services numériques Capgemini a annoncé lundi avoir signé un accord en vue d'acquérir Konexus Consulting, spécialiste allemand en stratégie et management pour l'industrie énergétique.

"Cette acquisition vient renforcer Capgemini Invent, la marque d'innovation, de conseil et de transformation digitale du groupe Capgemini, sur les marchés de l'Allemagne et de l'Europe centrale", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Fondé en 2003, Konexus Consulting est basé à Hambourg. "Son équipe d'un peu plus de 30 consultants expérimentés accompagne les acteurs majeurs du marché régional de l'énergie, des utilities et de la mobilité, et les sociétés émergentes du secteur, sur des sujets de stratégie et de management comme l'anticipation des évolutions futures de leurs activités et la construction de nouveaux business models, l'amélioration de leur performance, l'innovation et la gestion du changement", a ajouté Capgemini.

La transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines, a précisé le groupe français.

