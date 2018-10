Capgemini : acquisition de Doing en Italie

09/10/2018 | 08:50

Capgemini annonce l'acquisition de Doing, agence 100% digitale basée en Italie, acquisition ciblée qui permet au géant français des services informatiques d'élargir son portefeuille de services digitaux proposés dans ce pays.



La transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, devrait être finalisée dans le courant du mois prochain. Elle s'inscrit dans l'ambition de Capgemini Invent d'accompagner les décideurs dans la conception et la construction du futur de leurs organisations.



Organisée en trois grandes pratiques (Technology, Content and Media et Insights and Experience) Doing emploie plus de 200 personnes basées principalement à Milan et à Rome. Elle accompagne une cinquantaine de clients dont ALD Automotive, L'Oréal et Lavazza.



