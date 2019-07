Capgemini: bénéfice net en hausse de 23% au 1er semestre

Paris (awp/afp) - Le géant français des services informatiques Capgemini a augmenté son bénéfice net de 23% au premier semestre, où il a été soutenu par ses activités liées au numérique et au "cloud" (l'informatique dématérialisée), et a confirmé mardi l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice en cours.

Le bénéfice net semestriel a atteint 388 millions d'euros, selon les résultats publiés mardi.

Au premier semestre, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,4%, à 7 milliards d'euros. Les activités liées au numérique et au "cloud" représentent désormais la moitié du chiffre d'affaires total.

"Le groupe poursuit sa dynamique, tant en termes de chiffre d'affaires que de rentabilité, avec de très bonnes performances malgré des niveaux d'investissement qui restent importants", a commenté le PDG de Capgemini, Paul Hermelin, lors d'une conférence de presse téléphonique.

La marge opérationnelle est en effet en amélioration de 0,5 point sur un an, à 11,4% du chiffre d'affaires.

D'un point de vue géographique, l'Amérique du Nord, principale région du groupe, voit ses ventes progresser de 3,8%, à taux de changes constants. Elles sont portées principalement par les secteurs des télécoms, médias et technologies ainsi que par l'énergie et les services.

La France est en croissance plus robuste sur le semestre, à hauteur de 6,9%, grâce à une forte demande dans le secteur de l'industrie en particulier pour le numérique et le "cloud". Dans le reste de l'Europe, hors îles britanniques, la croissance est de 6,2% sous l'impulsion des secteurs de l'énergie, du commerce et des services.

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont pour leur part en hausse de 8% , avec une forte amélioration de la marge opérationnelle sur cette zone géographique. Le reste du monde (Asie-Pacifique et Amérique Latine) est en hausse de 12,2%, avec cependant cette fois un recul de la marge opérationnelle.

Concernant l'offre publique d'achat (OPA) sur le groupe français de conseil en technologie Altran, annoncé fin juin, M. Hermelin s'est montré optimiste quant à une conclusion positive, rappelant que "l'OPA serait un succès dès lors que nous aurons 50,1% de son capital. Je pense que le prix que nous offrons nous permettra d'atteindre ce niveau".

"Nous sommes en train de progresser avec les comités d'entreprises des deux groupes, c'est une condition préalable pour déposer l'offre auprès de l'AMF (l'Autorité des marchés financiers, NDLR), nous avons engagé les travaux pour obtenir le certificat américain nous permettant d'acheter la partie américaine d'Altran, tout cela est plutôt bien parti", a détaillé Paul Hermelin.

Au titre des perspectives, Capgemini anticipe pour l'exercice 2019 une croissance de ses ventes comprise entre 5,5% et 8%, à taux de change constants, avec une marge opérationnelle comprise entre 12,3% et 12,6% ainsi qu'un flux de trésorerie libre de plus de 1,1 milliard d'euros.

afp/jh