Capgemini : confirmation des objectifs à moyen terme

30/10/2018 | 08:49

Avant la tenue ce mardi d'une journée analystes et investisseurs à Londres, Capgemini réitère son ambition d'atteindre à moyen terme un taux de marge opérationnelle entre 12,5% et 13% et une croissance organique entre 5% et 7%.



Il confirme aussi viser pour 2018 une progression du chiffre d'affaires à taux de change constants supérieure à 7,5%, une marge opérationnelle entre 12% et 12,2%, et un free cash-flow organique supérieur à un milliard d'euros.



Le groupe de services informatiques ajoute qu'il exposera lors de sa réunion sa stratégie de gestion de son portefeuille d'offres et son approche résolument orientée client, facteurs clés de sa croissance, sa rentabilité et sa résilience.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.