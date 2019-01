Capgemini : contrat pluriannuel avec Valmet

17/01/2019 | 11:07

Capgemini annonce la signature d'un contrat pluriannuel significatif avec Valmet, société qui développe et fournit des technologies, de l'automatisation et des services pour les secteurs de la pâte, du papier et de l'énergie.



'Grâce à ce nouveau partenariat stratégique, Valmet aura accès à l'expertise IT et digitale mondiale de Capgemini en matière d'ingénierie et de fabrication pour renforcer la transformation IT de l'entreprise', explique le groupe de services informatiques.



Capgemini prendra en charge la gestion et le développement de l'ensemble de l'environnement IT de Valmet, notamment les progiciels de gestion intégrés (ERP) ainsi que les applications de livraison, d'ingénierie et de gestion du cycle de vie des produits (PLM).



