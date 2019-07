Relations investisseurs:

Capgemini détient 11,43% du capital d’Altran

Paris, le 2 juillet 2019 – Capgemini (Euronext Paris : CAP) indique détenir ce jour 29 378 319 actions Altran (Altran Technologies - Euronext Paris : ALT) à l’issue du règlement-livraison de l’acquisition hors-marché d’un bloc d’actions auprès d’actionnaires organisés autour d’Apax Partners1. Cette transaction fait suite à l’accord définitif pour l’acquisition de ce bloc, représentant 11,43% du capital d’Altran, signé le 24 juin 2019.

Conformément à la réglementation applicable, ces actions seront prises en compte dans le calcul du seuil de renonciation relatif au projet d’offre publique d’achat que Capgemini envisage de déposer sur l’ensemble des actions Altran et qui serait fixé à 50,10% du capital et des droits de vote (sur une base entièrement diluée).

Informations importantes

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers Altran Technologies.

La documentation relative à l’offre publique d’achat qui, si elle est déposée, comportera les termes et conditions de l’offre publique d’achat, sera soumise à la revue de l’Autorité des marchés financiers. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l’offre publique d’achat lorsqu’elle sera disponible, si l’offre est déposée, ainsi que de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur Capgemini, Altran Technologies et l’opération envisagée.

L’opération est notamment soumise à la signature de la documentation définitive et l’obtention des autorisations réglementaires requises et autres conditions usuelles. L’offre publique d’achat ne sera déposée auprès de l’Autorité des marché financier qu’une fois ces conditions satisfaites.

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. L’offre publique d’achat ne sera pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l’objet de restrictions légales. La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. Capgemini décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit

1 Altrafin Participations, M. Alexis Kniazeff et M. Hubert Martigny





