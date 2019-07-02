Capgemini : détient 11,43% du capital d'Altran

2 juillet (Reuters) - Capgemini a annoncé mardi
dans un communiqué :
* DÉTENIR CE JOUR 29.378.319 ACTIONS ALTRAN À L'ISSUE DU
RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'ACQUISITION HORS-MARCHÉ D'UN BLOC
D'ACTIONS AUPRÈS D'ACTIONNAIRES ORGANISÉS AUTOUR D'APAX
PARTNERS.
* CETTE TRANSACTION FAIT SUITE À L'ACCORD DÉFINITIF POUR
L'ACQUISITION DE CE BLOC, REPRÉSENTANT 11,43% DU CAPITAL
D'ALTRAN, SIGNÉ LE 24 JUIN.
* CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE, CES ACTIONS
SERONT
PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DU SEUIL DE RENONCIATION RELATIF
AU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT QUE CAPGEMINI ENVISAGE DE
DÉPOSER SUR L'ENSEMBLE DES ACTIONS ALTRAN ET QUI SERAIT FIXÉ À
50,10% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE (SUR UNE BASE
ENTIÈREMENT DILUÉE).
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(Benjamin Mallet)