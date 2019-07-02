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Capgemini : détient 11,43% du capital d'Altran

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02/07/2019 | 18:18

2 juillet (Reuters) - Capgemini a annoncé mardi dans un communiqué :

* DÉTENIR CE JOUR 29.378.319 ACTIONS ALTRAN À L'ISSUE DU RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'ACQUISITION HORS-MARCHÉ D'UN BLOC D'ACTIONS AUPRÈS D'ACTIONNAIRES ORGANISÉS AUTOUR D'APAX PARTNERS.

* CETTE TRANSACTION FAIT SUITE À L'ACCORD DÉFINITIF POUR L'ACQUISITION DE CE BLOC, REPRÉSENTANT 11,43% DU CAPITAL D'ALTRAN, SIGNÉ LE 24 JUIN.

* CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE, CES ACTIONS SERONT PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DU SEUIL DE RENONCIATION RELATIF AU PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT QUE CAPGEMINI ENVISAGE DE DÉPOSER SUR L'ENSEMBLE DES ACTIONS ALTRAN ET QUI SERAIT FIXÉ À 50,10% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE (SUR UNE BASE ENTIÈREMENT DILUÉE). Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ALTRAN TECHNOLOGIES 0.11%13.965 Cours en temps réel.99.14%
CAPGEMINI -1.43%110 Cours en temps réel.28.57%
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EBIT 2019 1 739 M
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Dette 2019 512 M
Rendement 2019 1,68%
PER 2019 21,1x
PER 2020 18,7x
VE / CA2019 1,34x
VE / CA2020 1,20x
Capitalisation 18 435 M
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Dernier Cours de Cloture 112  €
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Ecart / Objectif Moyen 10,8%
Ecart / Objectif Bas -16,7%
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Thierry Delaporte Co-Chief Operating Officer
Carole Ferrand Group Chief Financial Officer
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