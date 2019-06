Relations presse :

Capgemini et Altran créent un leader mondial

de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie

● Accord en vue de l’acquisition d’Altran par Capgemini via une OPA au prix de 14,00 euros par action1, approuvé à l’unanimité des conseils d’administration des deux sociétés

● Création d’un groupe de 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires2 et de plus de 250 000 collaborateurs par le rapprochement d’un leader mondial du conseil et des services informatiques et du leader mondial des services d’ingénierie et de R&D

● Combinaison unique d’expertises au service de la transformation digitale des entreprises industrielles qui constitue le segment le plus dynamique du secteur

● Relution attendue avant synergies de plus de 15% sur le résultat normalisé par action3 dès la 1ère année, et plus de 25% après synergies en 2023

● Lancement de l’offre publique d’achat après la levée de conditions préalables usuelles

● Accord définitif pour l’acquisition d’un bloc de 11% du capital d’Altran auprès d’actionnaires autour d’Apax Partners

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 24 juin 2019 – Capgemini (Euronext Paris : CAP), leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation digitale, et Altran Technologies (Euronext Paris : ALT), premier acteur mondial des services d’ingénierie et de R&D, annoncent avoir conclu un accord de négociations exclusives en vue de l’acquisition par Capgemini d’Altran dans le cadre d’une OPA amicale à 14,00 euros par action Altran, payables en numéraire. Le montant total de la transaction s’élèvera à 3,6 milliards d’euros4, avant prise en compte de la dette financière nette d’environ 1,4 milliard d’euros. Ce rapprochement aura un impact immédiatement relutif, évalué à plus de 15% sur le résultat normalisé par action avant mise en œuvre des synergies. En 2023, après prise en compte des synergies, la relution devrait dépasser 25%. L’accord a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration de Capgemini et d’Altran. Par ailleurs, Capgemini a d’ores et déjà signé un accord définitif pour l’acquisition d’un bloc de 11% du capital d’Altran auprès d’actionnaires autour d’Apax Partners.

Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini, déclare : « Ce projet de rapprochement de deux grands acteurs mondiaux permettra à Capgemini de prendre un leadership sur le segment très prometteur de la transformation digitale des entreprises industrielles, que nous appelons « Intelligent Industry ». La complémentarité et la puissance de nos expertises métiers et technologiques combinées constituent des atouts majeurs. Ainsi renforcé, le Groupe se positionne résolument comme le partenaire stratégique de ses clients, à même de leur permettre de tirer tous les bénéfices du déploiement du cloud, de l’IoT, de l’Edge computing, de l’intelligence artificielle et de la 5G. Je me réjouis d’accueillir au sein du Groupe les talents et les leaders d’Altran, qui partagent nos convictions et notre culture d’entreprise. »

Dominique Cerutti, Président-directeur général du groupe Altran, ajoute : « Ce projet rapprochement s’inscrit parfaitement dans la vision d’Altran, telle qu’articulée dans son plan stratégique. Alors que les disruptions technologiques et la digitalisation des industries s’accélèrent, Altran a développé de nouveaux modèles de services et renforcé son leadership avec une offre à forte valeur ajoutée pour les métiers d’ingénierie et de R&D de ses clients. Dans une industrie qui se consolide rapidement il n’y a aucun doute que Capgemini est le partenaire idéal pour construire ensemble un leader mondial de la transformation digitale. Cette opération est une formidable opportunité pour valoriser le talent de nos équipes et sera créatrice de valeur pour nos clients. »

Le rapprochement de deux leaders

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation digitale. Altran est pour sa part un des premiers acteurs mondiaux des services d’ingénierie et de R&D, avec des clients de renom, de fortes expertises sectorielles, une connaissance approfondie des process métiers de l’industrie et des technologies opérationnelles.

Le rapprochement des deux sociétés donnera naissance à un groupe de 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires2 comptant plus de 250 000 collaborateurs. Le nouvel ensemble bénéficiera d’un positionnement unique sur des secteurs particulièrement prometteurs.

Par ailleurs le Groupe bénéficiera, de par sa taille accrue et l’élargissement de son portefeuille d’offres, d’un accès démultiplié aux décideurs opérationnels des grands comptes de l’industrie (Aéronautique, Automobile, Sciences de la vie et Télécoms) tels que les directions de recherche, de production et de la supply chain.

Ce rapprochement permet à Capgemini d’accélérer son développement auprès des grandes entreprises technologiques et de l’Internet, en offrant au nouvel ensemble une taille critique dans le software engineering grâce à ses centres d’expertises, notamment en Inde et en Europe de l’Est. Le Groupe ambitionne ainsi de devenir un acteur de premier plan sur ce secteur clé.

Renforcement du leadership sur le secteur à forte croissance des services d’ingénierie et de R&D

Le secteur des services d’ingénierie et de R&D est attendu en croissance d’environ 9% par an sur les prochaines années5. Le rapprochement permettra au nouvel ensemble, premier acteur mondial en taille (notamment aux USA et en Europe) de s’appuyer sur ses expertises sectorielles reconnues pour développer son offre sur ce segment prometteur.

Le périmètre combiné de ces activités de services d’ingénierie et de R&D représentera un chiffre d’affaires d’environ 3,4 milliards d’euros6 et 54 000 professionnels, dont 21 000 dans 5 Global Engineering Centers.

Fort de son expérience reconnue en matière d’industrialisation et de développement de l’innovation, Capgemini renforcera la mise en œuvre par Altran de son modèle de services différenciés (services à forte valeur ajoutée, services classiques, Industrialized Globalshore®) pour accompagner les clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs produits et services.

La création d’un leader mondial de l’« Intelligent Industry »

Le Groupe ainsi constitué bénéficiera d’une capacité unique à accompagner les acteurs industriels dans leur transformation digitale, en combinant sa connaissance des métiers, son accès privilégié aux décideurs et son portefeuille d’offres couvrant le conseil en transformation digitale et l’innovation, les technologies de l’information (IT, Information Technology) et les technologies des opérations7 (OT, Operations Technology). Fort de ces atouts, Capgemini renforcera ainsi son rôle de partenaire stratégique de ses clients sur ce secteur de l’« Intelligent Industry » qui présente un potentiel de croissance à deux chiffres8.

Une forte création de valeur

Le Groupe anticipe un impact relutif dès la première année supérieur à 15% sur le résultat normalisé par action3, avant prise en compte des synergies que génèrera le rapprochement des deux entités.

Les synergies de coûts et de modèles opérationnels sont estimées entre 70 et 100 millions d’euros avant impôts en année pleine. Elles seront pleinement réalisées à un horizon de 3 ans. A la même échéance, les synergies commerciales, alimentées par la complémentarité des expertises et le développement d’offres sectorielles innovantes, devraient générer un chiffre d’affaires annuel additionnel compris entre 200 et 350 millions d’euros.

En 2023, avec le bénéfice de ces synergies, la relution sur le résultat normalisé par action devrait dépasser 25%.

Une intégration facilitée par une proximité culturelle et des modèles opérationnels similaires

Sociétés toutes deux issues du monde des ingénieurs, Capgemini et Altran disposent d’une culture d’entreprise très proche qui facilitera le rapprochement de leurs équipes. Les deux groupes ont également un modèle opérationnel très similaire avec de nombreux indicateurs opérationnels en commun.

Le nouvel ensemble continuera d’investir massivement dans ses talents, offrant ainsi un projet porteur d’opportunités pour les collaborateurs des deux Groupes.

Principales caractéristiques de l’opération

L’accord prévoit les principaux termes et conditions de l’opération envisagée, organise le processus d’information ou consultation, par Capgemini et Altran de leurs comités d’entreprise respectifs et contient en particulier un engagement d’exclusivité d’Altran.

Le prix de l’offre qui sera lancée par Capgemini sur l’ensemble des actions Altran est fixé par cet accord à 14,00 euros par action en numéraire, ce qui représente une prime de 30% par rapport à la moyenne des cours de l’action Altran pondérée par les volumes sur le dernier mois jusqu’au vendredi 21 juin, corrigé du dividende de 0,24 euro détachable le 1er juillet, et une prime de 33% sur la moyenne des 3 derniers mois.

Le montant total de la transaction s’élèvera à 3,6 milliards d’euros, avant prise en compte de la dette financière nette (environ 1,4 milliard d’euros).

Capgemini a signé un accord définitif pour l’acquisition de 11% du capital d’Altran auprès d’actionnaires autour d’Apax Partners (comprenant d’éventuels compléments de prix usuels).

Le lancement de l’offre publique d’achat devrait intervenir après la finalisation du processus d’information ou de consultation des instances représentatives du personnel de Capgemini et Altran ainsi qu’après la levée des conditions préalables usuelles liées aux autorisations réglementaires, en particulier le CFIUS aux Etats-Unis, et au titre du contrôle des concentrations. Cependant, le Groupe se réserve la possibilité de mettre en œuvre l’offre publique d’achat avant la finalisation de ces dernières démarches.

La finalisation de ce rapprochement est envisagée d’ici la fin de l’exercice 2019.

Financement

Capgemini a sécurisé un financement relais de 5,4 milliards d'euros, couvrant l’achat des titres (3,6 milliards d’euros) et le montant de la dette brute (1,8 milliard d’euros).

Il est prévu que celui-ci soit refinancé au moyen de la trésorerie disponible pour 1 milliard d’euro, et le solde par endettement principalement sous forme d'émissions obligataires.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Paul Hermelin, Président-directeur général de Capgemini, et Dominique Cerutti, Président-directeur général d’Altran, accompagnés de Carole Ferrand, Directeur financier de Capgemini, Thierry Delaporte et Aiman Ezzat, Directeurs Généraux Délégués de Capgemini, commenteront le projet de rapprochement au cours d’une conférence téléphonique qui se déroulera en anglais ce jour à 19h00 heure de Paris (CET).

Cette conférence téléphonique sera accessible par webcast, en direct et en rediffusion pendant un an, depuis ce lien .

. Numéros d’appels

France: 0172727403 PIN: 13584080#

Royaume uni: +442071943759 PIN: 13584080#

Etats Unis: +1 6467224916 PIN: 13584080#

L’ensemble des documents relatifs à ce projet sera mis en ligne sur le site Investisseurs de Capgemini à l’adresse https://investors.capgemini.com/fr/.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers Altran Technologies.

La documentation relative à l’offre publique d’achat qui, si elle est déposée, comportera les termes et conditions de l’offre publique d’achat, sera soumise à la revue de l’Autorité des secteurs financiers. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l’offre publique d’achat lorsqu’elle sera disponible, si l’offre est déposée, ainsi que de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur Capgemini, Altran Technologies et l’opération envisagée.

L’opération est notamment soumise à la signature de la documentation définitive et l’obtention des autorisations réglementaires requises et autres conditions usuelles. L’offre publique d’achat ne sera déposée auprès de l’Autorité des secteurs financiers qu’une fois ces conditions satisfaites.

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de restrictions légales. L’offre publique d’achat ne sera pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l’objet de restrictions légales. La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. Capgemini et Altran Technologies déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

AVERTISSEMENT

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Capgemini SE.

Ce communiqué de presse est susceptible d’inclure des énoncés prévisionnels et des formulations indiquant des tendances, comme les mots « anticipe », « estime », « prévoit », « croit », « pourrait », « devrait », « ferait », « entend », « peut », « potentiel » et toute autre expression similaire. Ces énoncés prévisionnels sont uniquement fondés sur les informations disponibles actuellement et ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. De tels énoncés prévisionnels sont fondés sur les attentes actuelles et sont soumis à d’importants risques économiques, concurrentiels et d’affaires, incertitudes et contingences, qui sont inconnus ou que Capgemini et Altran sont incapables de prévoir ou de contrôler. De tels facteurs pourraient occasionner une différence substantielle entre les résultats, performance et projets de Capgemini et/ou Altran concernant l’opération et tous futurs résultats, performance et projets exprimés ou suggérés par de tels énoncés prévisionnels. Ni Capgemini, ni Altran, ni aucun de leurs conseils, n’acceptent la responsabilité des informations financières figurant dans le présent communiqué de presse relatives à l’activité, aux opérations, aux résultats ou à la position financière de l’autre entité ou de son groupe. Capgemini, Altran et leurs conseils déclinent toute obligation ou engagement de diffuser une mise à jour ou une révision de tout énoncé prévisionnel figurant dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les prévisions ou les évènements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés sont fondés.



À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte plus de 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros en 2018.

Plus d’informations sur www.capgemini.com . People matter, results count.

À propos d’Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. L’acquisition d’Aricent étend le portefeuille d’expertise du Groupe dans les semiconducteurs, l’expérience numérique et l’innovation en matière de conception. Altran a généré 2,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, avec près de 47 000 employés dans plus dans 30 pays. www.altran.com







1 Prix par action après détachement du coupon 2018 de 0,24 euro par action.

2 Sur la base des objectifs de chacun des deux groupes pour l’année 2019.

3 Le résultat normalisé par action est calculé comme le bénéfice par action non dilué en utilisant le résultat net part du Groupe retraité des « autres produits et charges opérationnels », net d’impôt. La définition détaillée et la réconciliation est disponible dans le document de référence de Capgemini.

4 Sur une base d’un nombre d’actions totalement dilué hors autocontrôle de 256,9 millions d’actions.

5 Source OCDE, IRI, FMI, International Management Consultants, Altran.

6 Estimation proforma 2018.

7 Ce terme recouvre notamment les logiciels, les services d'ingénierie de produits et de systèmes, les systèmes d'information industriels utilisés pour gérer le cycle de vie des produits, les processus de fabrication ou de livraison et les systèmes d'information critiques.

8 Il se situe à la croisée de deux secteurs déjà très dynamiques : celui des services d’ingénierie et de R&D pour les acteurs industriels et celui des services d’IT pour les opérations (R&D, production, supply chain, etc) qui sont respectivement en croissance de 8 à 12% et 10% respectivement selon (5) et IDC.





